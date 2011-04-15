Ключевое влияние на рубль оказывает отношение инвесторов к валютам развивающихся стран

Вчерашние новости о снятии американских санкций с российских компаний (РусАл, EN+ и Евросибэнерго) оказали локальную поддержку рублю на открытии основной торговой сессии Мосбиржи, но общее ухудшение настроений на глобальных рынках вскоре вернуло пару доллар/рубль выше отметки в 66 руб/долл. Снятие санкций с данных компаний во многом было ожидаемо, и, на наш взгляд, не означает кардинального изменения санкционного подхода. Данные компании выполнили все необходимые условия, выдвинутые OFAC, соответственно, формальные поводы для сохранения в их отношении санкционного режима отсутствуют.

При этом ряд других рисков санкционного характера для РФ сохраняется: в Сенате по-прежнему лежат два законопроекта, предполагающие введение санкций против нового госдолга РФ и государственных банков, а также напомним, что Штаты, согласно собственному законодательству, обязаны реализовать второй раунд санкций за использование химоружия (с ноября продолжается период консультаций между госдепартаментом и Конгрессом, предельные сроки которого не установлены).

В краткосрочной перспективе ключевое влияние на рубль оказывает общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран. Локальное ухудшение настроений на глобальных рынках вчера оказывало умеренное давление практически на всю группу валют EM, соответственно, российский рубль, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира ослабли за сутки на 0,3-1%. С точки зрения общего риск-аппетита на глобальных рынках ключевым событием недели выглядит новый раунд торговых переговоров США-Китай в среду-четверг, итоги которых могут найти отражение в динамике всей группы рисковых активов (в том числе и валют EM).

Ухудшение настроений на глобальных рынках сместило торги в паре доллар/рубль в диапазон 66-66,50 руб/долл. Среднесрочно рубль по-прежнему недорог, но для продолжения тенденции к росту, наблюдаемой с начала года, крайне желательно увидеть возвращения позитива на глобальных рынках.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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