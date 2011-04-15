Инвесторы проявили пассивность в преддверии заседания ФРС по ставкам

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник падением на волне рухнувших цен на сырую нефть и роста общего пессимизма в отношении перспектив мировой экономики. Пассивность инвесторов можно также объяснить явным нежеланием предпринимать активные действия накануне начала заседания ФРС по денежной политике.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (-1,24%), энергетического (-1,12%) и финансового (-0,65%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,86% и закрылся на отметке 2476.81 пункта. Индекс РТС закрылся падением на 1,10% и остановился на уровне 1178.91 пункта на волне продолжения коррекции курса рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ сильно упали под давлением снижающихся надежд, что рост мировой экономики устоит и не продолжит свое падение. В данной ситуации даже обострение политической напряженности в Венесуэле не смогло поддержать нефтяные котировки. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России упали на 2,58%, до 60 долларов за баррель. Западно-техасская WTI рухнула на 3,24%, до 51,95 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился на волне падения цен на черное золото, а также отсутствия поддержки со стороны налогового периода, который оказывал позитивное влияние на курс российской валюты. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,26%, до 66,16 рубля за доллар.

Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» выросла на 0,38%, до 75,60 рубля за один евро.

Рубль продолжит свое снижение только в случае заметного падения цен на нефть, а также роста опасений инвесторов перспективами мировой экономики.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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