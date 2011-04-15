Какой-либо выраженной тенденции на глобальных рынках в последние дни не наблюдается

Основные события текущей недели приходятся на ее вторую половину – сегодня стартует новый раунд торговых переговоров США-Китай (с китайской стороны в переговорах будет участвовать вице-премьер Лю Хе, с американской – торговый представитель Р.Лайтхайзер). Сегодня ряд финансовых СМИ писали, что на этих переговорах Китай может представить свою «дорожную карту» структурных реформ, включая уменьшение регулирования иностранных инвестиций и шаги, направленные на улучшение защиты интеллектуальной собственности. Напомним, что до этого, согласно многочисленным источникам СМИ, поиск компромисса именно в вопросе интеллектуальной собственности выглядел наиболее проблемным, и какие-то первые шаги навстречу могут увеличивать шансы на заключение сделки. В то же время напомним, что до конца «временного перемирия» осталось чуть больше месяца, и крайне желательно в ближайшее время услышать от сторон возможность продления его сроков.

Другой немаловажной темой на рынках остается продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности в Штатах. Вчера свои результаты за 4 календарный квартал прошлого года представила компания Apple. Показатели выручки и прибыли на акцию снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, однако превысили уровень консенсус-прогнозов (EPS: 4,18 долл. при прогнозе в 4,17 долл.; выручка: 84,3 млрд долл. при прогнозе в 84 млрд долл.). На данный момент из индекса S&P 500 отчиталось 154 компании, показатели 74% из которых превысили прогнозы по прибыли, среднее превышение результатов над прогнозами отчитавшихся компаний составляет 1,6%. Отчасти на фоне позитивной отчетности Apple, фьючерсы на американские индексы сегодня демонстрируют умеренный рост. Дальнейшая динамика рисковых активов во многом будет обусловлена ходом торговых переговоров и, возможно, публикацией итогов заседания Федрезерва (в базовом сценарии от американского регулятора больших сюрпризов сегодня не ожидаем).

Российский фондовый рынок смог вчера компенсировать потери предыдущего торгового дня, прибавив 0,9% и вновь вплотную приблизившись к отметке в 2500 пунктов. В базовом сценарии сегодня допускаем увидеть еще одно обновление исторических максимумов, но драйверов для уверенного закрепления выше отметки в 2500 пунктов пока не хватает. Для продолжения уверенного роста крайне желательно увидеть заметное улучшение настроений на глобальных рынках.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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