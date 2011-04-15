Акции РФ и рубль выросли в цене благодаря нефти

Рынок акций РФ закончил торги во вторник ростом на волне увеличения цен на сырую нефть из-за новых санкций США в отношении Венесуэлы, а также общего позитивного настроя инвесторов к рискованным активам.

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+0,99%), нефтегазового (+0,68%) и

телекоммуникационного (+0,63%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,87% и закрылся на отметке 2498.35 пункта. Индекс РТС к завершению торгов вырос на 1,06% и остановился на уровне 1191.38 пункта на фоне повышения курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ повысились, отыграв практически все потери понедельника на волне введения санкций США в отношении Венесуэлы. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России подскочили на 2,73%, до 61,66 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 3,23%, до 51,99 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос на фоне отскока цен на черное золото и общего спроса на валюты ЕМ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,35%, до 66,03 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 0,44%, до 75,38 рубля за один евро.

Похоже, что рынок акций РФ и рубль на этой неделе будет следовать за котировками на сырую нефть в ожидании результата заседания ФРС по монетарной политике и переговоров между США и Китаем по торговле.









Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»







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