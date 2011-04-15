Рынок нефти переключается на торговые переговоры

Во второй половине торгов вторника котировки нефти определились с более четким вектором движения и смогли прорваться на север. Brent слегка приподнялась над отметкой 61 доллар за баррель и по итогам торговых суток набрала почти 2,5%, практически отыграв потери предыдущего дня.

Многие ссылаются на то, что к росту цены подтолкнули санкции против Венесуэлы. Возможно, отчасти действительно имела место отложенная реакция рынка на очередной жест агрессии Вашингтона во внешней политике. Однако прорыв, скорее, связан с улучшением общего отношения к риску. Азиатские рынки приняли эстафету у Уолл-стрит, и с утра баррель тоже торгуется с умеренным восходящим уклоном.

Влияние санкций как таковых на мировой рынок будет в целом ограниченным в силу того, что Америка по аналогии с иранской историей сделала ряд исключений для импортеров венесуэльской нефти, включая несколько местных крупных НПЗ и европейских покупателей.

Тем временем API сообщил о росте запасов сырой нефти на 2 млн баррелей на прошлой неделе. Результат оказался скромнее прогноза на уровне +3 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,4 млн, а запасы дистиллятов сократились на 2 млн баррелей. В целом отчет расценивается как нейтральный и не оказал существенного влияния на рынок.

Сегодня Brent может двинуться в любом направлении, в зависимости от характера сигналов, которые будут поступать со стороны переговоров США и Китая. Данные Минэнерго, если не будут разительно отличаться от оценки API, останутся практически незамеченными, поскольку рынок будет сосредоточено ждать итогов заседания ФРС и следить за реакцией фондовых рынков и доллара. Если Brent на этот раз удастся отстоять уровень 60, техническая картина рынка немного улучшится.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.