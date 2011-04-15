Рынки ждут новостей от ФРС и с переговоров США-Китай

Складывается ощущение, что силы российский фондовых «быков» постепенно иссякают. Однако и число «медведей» на рынке пока очень ограничено. Но это совершенно не значит, что сегодня рынок не сможет обновить исторические максимумы.

Внешний фон перед открытием рынка складывается нейтральным. Фондовая Америка закрылась около нуля, однако сегодня фьючерсы на американские индексы подрастают в пределах 0,1-0,2%. Особо не изменилась и нефть. Поэтому ждем открытия рынка вблизи отметки 2500 пунктов.

Однако даже если Индекса Мосбиржи и сумеет уйти выше ключевой отметки, поводов для дальнейшего подъема пока нет, несмотря на то что сопротивление для рублевого индикатора находится не близко - в районе 2535 пунктов.

Скорее всего и мировые площадки займут выжидательную позицию. Сегодня ждем, что ФРС оставит ставку неизменной, но важны будут комментарии Федрезерва по дальнейший денежно-кредитной политики. Кроме того, сегодня и завтра пройдут переговоры между США и Китаем по урегулированию торговых споров. Именно эти две новости должны определить тренд финансовых рынков на ближайшие несколько дней.

Пока же советуем занять выжидательную позицию, но внимательно приглядывать за Сбербанком, который вчера закрылся в полутора рублях от сопротивления 215 руб. Если внешний фон продолжит улучшаться, то можно попробовать купить Сбер после прохождения отметки 217 руб.

До комментариев ФРС не стоит ждать серьезных движений на валютном рынке, в том числе и рубля. Сегодня наиболее вероятный диапазон колебаний российской валюты - 65,7-66,3 руб за доллар.







Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер



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