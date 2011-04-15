Над рынком нефти нависла угроза опережающего сокращения добычи со стороны ОПЕК+

Цены нефти и нефтепродуктов во вторник активно подрастали и в значительной мере исправили ситуацию со снижением предыдущего дня. В результате после провала в понедельник по итогам двух дней цена нефти за пару дней показала лишь символическое снижение. В результате происходившего роста цены вернулись в средину уже ставшего привычным коридора. Важным фактором для роста цены стало интервью телеканалу Bloomberg министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, который в нем заявил, что Саудовская Аравия гарантирует добычу ниже отведенного ей по соглашению ОПЕК+ лимита в течение 6 месяцев. Совсем скоро рынок узнает реальные цифры сокращения добычи странами ОПЕК+.

Рост цены нефти был связан также с решением США по фактической блокировке поставок нефти из Венесуэлы. По данным Министерства финансов, все имущество и активы государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, подпадающие под юрисдикцию США, заблокированы, при этом американским гражданам и компаниям в целом запрещено вести дела с этой венесуэльской компанией. Вместе с отказом Великобритании вернуть золотой запас Венесуэлы правительству страны принятые США меры создают очень тяжелое финансовое положение для правительства. Поскольку США являются для Венесуэлы основным торговым партнером, куда поставляется более трети всего экспорта нефти, а на вырученные деньги закупается до половины всего импорта, то становится понятным то, насколько критичными для Венесуэлы становятся принятые США решения. Правительство Мадуро будет предпринимать отчаянные попытки продажи нефти по другим каналам сбыта, но перестроить быстро направления поставок и возможности расчетов не получится. А значит будет накаляться и без того отчаянная обстановка в стране. Будут расти угрозы дальнейшего снижения экспорта и добычи нефти, поскольку в перспективе возможно погружение общества в полный хаос. Добыча нефти в Венесуэле за последние пару лет сократилась вдвое почти до 1 Мб/д. А в дальнейшем добыча может потенциально уменьшиться еще на величину порядка полумиллиона баррелей в сутки. Сочетание столь сильных факторов стало причиной подскока цены нефти на прошедших торгах и тем самым выросла вероятность выхода из диапазона консолидации уже не вниз, а вверх.

Многое в динамике цен нефти будет зависеть от расставляемых сегодня акцентов от ФРС. А также сегодня для рынка нефти будет получена другая значимая порция информации из США, где будут опубликованы данные Минэнерго о динамике запасов и добычи нефти. По предварительным оценкам Американского института нефти (API), за неделю до 25 января запасы нефти в США выросли на 1 Мб. (Запасы в Кушинге: -0,682 Мб; запасы бензина: +2,15 Мб; запасы дистиллятов: +0,211 Мб). Согласно прогнозу экспертов, опрошенных Bloomberg запасы нефти должны подрасти на 3,15 Мб. (Запасы бензина: +2,8 Мб; запасы дистиллятов: -1,1 Мб).







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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