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31.01.2019

В лидерах роста – акции сырьевого сектора

На рынке продолжился подъем. Индекс Московской биржи обновил максимальное значение, а индекс РТС почти достиг психологической отметки 1200 п. Лидерами роста стали акции ГМК (+2,86%). Лидерами падения снова стали бумаги En+ (-5,66%) и RusAl (-3,34%), инвесторы продолжали отыгрывать новости на тему санкций. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 66.
Polymetal (+0,39%) опубликует результаты производства за год. По итогам 9 месяцев компания увеличила добычу на 6% и реализацию на 3%. Ожидаем, что по итогам года темпы роста сохранились. Цена на золото в 4-м квартале выросла на 10%. Выручка компании могла достичь $2 млрд, EBITDA – $805 млн., а прибыль $380-400 млн. Хорошие финансовые и операционные показатели, на мой взгляд, уже отыграны, поэтому реакция на отчетность может быть невыразительной.
Ожидаю рост. Негативных новостей нет, рынок продолжит восходящую динамику в диапазоне: 2500-2550 п. по индексу Мосбиржи. В лидерах роста будут акции сырьевого сектора. Ориентир по паре USD/RUB: 65,80-66,20.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»




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