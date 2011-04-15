Индекс МосБиржи не устает ставить рекорды

В среду ралли на фондовом рынке России получило развитие. Индекс МосБиржи преодолел уровень 12500 и закрылся на новых исторических максимумах, прибавив более 0,5%. РТС, благодаря укреплению рубля, вырос на 0,65% и готовится к выходу из проторгованного канала. Рубль снова отправил доллар под отметку 66 руб., к отметке 65,80 руб.

Интерес к риску поддерживался перед оглашением итогов заседания ФРС и усилился после того, как Центробанк подтвердил смягчение своей позиции. Из текста сопроводительного заявления исчезла фраза о «постепенном повышении ставок», что сыграло на руку рисковым активам, как и намек на преждевременное сворачивание программы сокращения баланса в случае необходимости. В итоге индексы Уолл-стрит выросли, передав эстафету азиатским коллегам, что создает условия для открытия наших бенчмарков на новых максимумах и с бычьим гэпом. В течение дня сохранение позитивной динамики будет зависеть от новостей со стороны торговых переговоров.

Рубль тоже может воспользоваться рисковым ралли и падением доллара. Это сочетание, а также рост котировок нефти, способно заставить пару доллар/рубль протестировать область поддержки 65,50 руб., которая неоднократно сдерживала рост нашей валюты осенью 2018 года. Довольно успешные аукционы Минфина, прошедшие вчера, тоже говорят в пользу «деревянного».







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями















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