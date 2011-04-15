В среду спрос на российские бумаги сохранялся, но индекс РТС остался ниже 1200 пунктов, соответствующего широкому долгосрочному коридору. Активность трейдеров носила сдержанный характер в преддверии пресс-конференции главы ФРС США по итогам регулярного заседания. В секторе высоколиквидных бумаг лучше рынка выглядели Норникель (GMKN, +2.9%), Аэрофлот (AFLT, +2.4%), Северсталь (CHMF, +2.0%), Транснефть (TRNFP, +1.8%), НЛМК (NLMK, +1.6%), Газпром (GAZP, +1.5%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Сибири (MRKS) подорожали на 13.8%, группы Белуга (BELU) – на 5.3%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 4.3%.

Фондовые индексы США выросли на 1.5% - 2.2%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно «тестирование» уровня 1200 пунктов по индексу РТС под воздействием благоприятного внешнего фона. Комментарий ФРС США позволяет ожидать длительной паузы в цикле ужесточения денежной политики (базовым сценарием, исходя из котировок срочных контрактов, теперь считается сохранение ставки без изменений до конца года), что стало основанием для ослабления доллара США и повышения котировок как на фондовых, так и на сырьевых площадках. На валютном рынке в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль в рамках реакции на «мягкий» комментарий ФРС.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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