Рубль вряд ли сильно вырастет в цене

Рынок акций РФ закончил торги в среду на положительной ноте на волне роста цен на сырую нефть, а также надежд инвесторов, что ФРС не будет поднимать процентные ставки в текущем году, а КНР и США договорятся по взаимной торговле.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний транспортного (+1,96%), металлургического (+0,49%) и

нефтегазового (+0,46%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов повысился на 0,54% и закрылся на отметке 2511.86 пункта. Индекс РТС закрылся ростом на 0,64% и остановился на уровне 1198.99 пункта на волне разнонаправленной динамики рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на надеждах, что

переговоры по торговле между Пекином и Вашингтоном пройдут успешно.

Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России

поднялись на 0,82%, до 61,70 доллара за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 1,16%, до 53,93 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался разнонаправленно в ожидании итога заседания ФРС по денежной политике и новостей со встречи делегаций из КНР и США по торговле. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии увеличилась на 0,03%, до 66,07 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 0,13%, до 75,40 рубля за один евро.

Динамика рубля будет в краткосрочной перспективе зависеть от спроса на ОФЗ, общего состояния риск-аппетита инвесторов, динамики цен на сырую нефть, а также активности покупок валюты Минфином.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»







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