Нефть сосредоточена на геополитике

Нефть сорта Brent накануне удержалась над уровнем 61 доллар за баррель и отметилась на максимумах в районе 62,50, откуда впоследствии откатилась на 100 пунктов, но все равно закрыла день с повышением, правда, в пределах 1%. На утренних торгах в четверг котировки сохраняют восходящий уклон, снова цепляясь за отметку 62.

От падения цены сдерживает ситуация вокруг Венесуэлы. Причем дело не столько в введенных санкциях, сколько в перспективе введения новых ограничений, которые грозят стране, если смены власти не произойдет. Пока все складывается в пользу подорожания нефти – власти не желают поддерживать самопровозглашенного президента Гуайда, а значит, и вероятность отмены монополии госкомпании PDVSA остается низкой.

А вот отчет Минэнерго, который оказался чуть лучше данных API, не вдохновил инвесторов. Запасы сырой нефти выросли на 900 тыс., что втрое скромнее прогнозов и чуть ниже оценки института нефти. Запасы бензина по официальным данным сократились на 2,2 млн против прогноза роста на 2,8 млн. Добыча осталась на рекордном уровне 11,9 млн баррелей. Судя по реакции рынка, для роста ему нужны свидетельства снижения добычи, которая в последнее время в лучшем случае стагнирует.

В рамках вчерашнего заседания Федрезерв ожидаемо смягчил риторику и прилично надавил на доллар, который продолжает переваривать более «голубиный» посыл Пауэлла. Впрочем, монетарная политика Центробанка и реакция USD оказывают опосредованное влияние на котировки нефти в период, когда бал правит геополитика – история с Венесуэлой и торговые переговоры между США и Китаем. Ожидание новостей с этих фронтов сдерживает движения цен.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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