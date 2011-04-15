Российский рынок: есть шанс обновить максимумы

Во второй половине пятничной сессии ведущие фондовые индексы РФ перешли к снижению после попыток развить восходящий импульс. Сказалась как нервозность в ожидании новостей с саммита G20, так и тяга к фиксации прибыли перед наступлением выходных. По итогам сессии индекс МосБиржи и РТС просели в среднем на 0,5% - до 2765,85 и 1380,52 соответственно. Несмотря на локальную коррекцию, индексы остаются вблизи максимумов и не нарушают целостность восходящего тренда.

Рубль слегка подешевел к бивалютной корзине после попыток продавить доллар под отметку 63 руб. Пара встретила поддержку в районе 62,80 руб. и финишировала немногим выше психологического уровня, который остается в центре внимания участников рынка. Уже после закрытия российского рынка нефть сорта Brent резко подешевела на медвежьих отраслевых новостях из США. По данным Минэнерго, в апреле Штаты добывали в среднем 12.16 млн

баррелей в день, что на 246 тыс. баррелей больше, чем в предыдущем месяце. Кроме того, на прошлой неделе, по данным Baker Hughes, увеличилось на 4 штуки – до 793 единицы, отметив вторую неделю роста кряду. Ухудшение настроений в сырьевом сегменте может помешать дальнейшим попыткам роста «россиянина» в начале недели.

По итогам встречи на полях саммита США и Китай сообщили о возобновлении торговых переговоров, чего так ждали инвесторы. Трамп пообещал пока не вводить дополнительные пошлины в отношении Пекина. В краткосрочной перспективе ожидания продолжения диалога могут поддержать рисковые активы. Однако в целом эйфории вряд ли стоит ожидать, поскольку инвесторы прекрасно понимают, что для заключения сделки сторонам придется преодолеть еще немало барьеров, и это может занять немало времени. Кроме того, нельзя исключать очередной эскалации конфликта двух стран в случае появления новых противоречий.

Сегодня удовлетворительные итоги саммита могут оказать поддержку

высокодоходникам, включая российские индексы, которые в моменте вполне могут переписать максимумы на предстоящей неделе. Но учитывая перекупленность и ограниченную потенциальную позитивную реакцию рисовых активов на встречу Трампа и Си, лучше не рассчитывать на устойчивое ралли, особенно в свете сохраняющейся неопределенности на нефтяном рынке, где картину смазали тревожные сигналы из США.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"



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