Рынок нефти готовится оценить итоги встреч ОПЕК и ОПЕК+.

Прошедшая неделя была напряженной и насыщенной важными событиями. В первую очередь фокус внимания был направлен на работу саммита двадцатки и ключевой встречи руководителей США и Китая. Двусторонняя встреча Трампа и СИ продолжалась 80 минут, а итогом стали декларации о возобновлении торговых переговоров. На время их проведения Вашингтон отложит введение новых пошлин на экспортируемые из КНР товары в объеме $300 млрд., что сигнализирует о паузе в «торгово-военных» действиях между двумя крупнейшими экономиками мира. Надежды рынкам вновь подарены, но конкретики пока слишком мало, да и оценки результатов сторонами переговоров значительно отличаются.

Тем не менее, новые пошлины не вводятся. Трамп сообщил, что в рамках переговоров обсуждался вопрос по китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies, но подчеркнул, что решение этой спорной проблемы «придет позднее». (Возможно, уже на текущей неделе). Но американские компании впредь смогут продавать компоненты и оборудование Huawei. Некоторые нотки оптимизма звучат и в заявлениях китайской стороны. В официальном заявлении министерства иностранных дел КНР говорится, что Китай искренне настроен на продолжение переговоров с США, но они должны быть равноправными и демонстрировать взаимное уважение. Пока это только слова и намерения. Конкретики по перспективам торговых переговоров не слишком много и большого оптимизма от сторон не слышно, а сохранение уже введенных пошлин и далее будет давать тормозящий эффект.

Кроме того, во взаимоотношениях двух стран растет напряжение по поводу поставок нефти из Ирана. Эта тема со временем может выйти на передний план, поскольку с ограничениями поставок США могут «закусить удила». Тем более что усилия США по обнулению импорта нефти из Ирана сейчас проходят критические испытания в связи с анонсированным включением разработанных в Европе альтернативных использованию доллара методов оплаты за поставки нефти (Instrument in Support of Trade Exchanges – INSTEX). Запуск такого механизма мог бы снизить угрозы поставкам нефти из Ирана и способствовать снижению цен нефти. (Возможно, частично с такими ожиданиями можно было связать небольшое снижение цен нефти после открытия торгов в понедельник).

Вокруг рынка нефти развивается много других важных тем. Среди них можно выделить возможную полную остановку после произошедшего пожара крупного НПЗ в США. Происходящие на нефтяном рынке США очень динамичны и поэтому крайне важны для мирового рынка. В частности на прошлой неделе стало известно о значительном падении запасов нефти, что вместе со снижением добычи изрядно порадовало быков. Однако произошедшее подрастание буровой активности пока не позволяет рассчитывать на слишком активное развитие обозначенных процессов. В этом смысле интересным будет узнать новую порцию недельных данных из США о запасах и добыче. Несмотря на обилие воздействовавших факторов цены нефти до конца прошлой недели не показали выраженного тренда. После небольшого подрастания она застряла в консолидации чуть выше 66 долларов за баррель по нефти Брент.

На наступающей неделе главным событием для рынка нефти станут заседания ОПЕК и ОПЕК+ в понедельник и вторник. Напомним, что 1 июля действовало соглашение о снижении странами добычи на 1,2 Мб/д от уровня октября 2018 года. До начала текущей недели в странах ОПЕК+ шли интенсивные переговоры. В качестве базового варианта рассматривается продление соглашения на шесть месяцев до конца 2019 года с возможностью дополнительного продления еще на три месяца по итогам следующего заседания участников в конце текущего года. Об этом, по словам президента России Путина, имеются договоренности с наследным принцем Саудовской Аравии. При этом предполагается сохранить действующие квоты участников. Понятно, что единая позиция России и СА является сильным аргументом для достижения соглашения, но потребуются еще значительные усилия для получения согласия остальных участников. Тем более что ряд стран имеют кардинально отличающиеся мнения.

И все же, шансы на продление соглашения можно оценивать как высокие. Несмотря на то, что ожидание продления соглашения от ОПЕК+ уже в основном заложено в цену нефти, но по факту продления все же можно ждать еще попыток подрастания цены. Так что текущая неделя для цен нефти вновь обещает быть интересной.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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