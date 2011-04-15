Рынок нефти ждет вердикта ОПЕК+

Нефть резко подешевела в пятницу, из-за чего вышла в минус по итогам недели. Brent, которая отметила недельные максимумы на отметке 66 долларов за баррель, финишировала в районе 64,35, отскочив от дневного минимума на 64. В понедельник на утренней сессии котировки прибавляют в весе, обновив максимумы в районе 66,60 долларов.

Поводом для агрессивной фиксации прибыли под занавес торгов пятницы послужила отраслевая статистика из США, которая напомнила рынкам о том, что американские производители продолжают вершить сланцевую революцию. Так, отчет Минэнерго показал, что в апреле средний показатель добычи нефти впервые превысил 12 млн баррелей, достигнув 12,16 млн, что почти на 250 тыс. баррелей в день выше, чем в предыдущем месяце. Тем временем Baker Hughes сообщила, что число активных буровых на прошлой неделе увеличилось на 4 единицы – до 793 штуки, отметив вторую неделю роста подряд.

Впрочем, уже на старте этой недели котировки могут перейти к росту с оглядкой на саммит ОПЕК+. На полях саммита G20, прошедшего в Японии, лидеры России и Саудовской Аравии договорились о пролонгации сделки. Теперь вопрос лишь в том, на какой период будет продлено соглашение.

Но важно помнить, что здесь есть риск разочарования. Во-первых, участники рынка уже практически полностью заложили в цену продление ограничений на добычу. Во-вторых, многие инвесторы уже ожидают пролонгации на девять месяцев. Так что если производители продлят квоты на полгода, рынок может показать негативную реакцию на вердикт картеля. Впрочем, немалое значение также будет иметь комментарии, которыми экспортеры сопроводят свое решение.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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