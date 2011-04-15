Российский рынок: риск умеренной коррекции

Накануне российские фондовые индексы укреплялись с оглядкой на

повсеместный подъем рисковых активов и мировых площадок в ответ на итоги саммита, которые инвесторы оценили как позитивные. Трамп и Си договорились о возобновлении переговоров, что позволило участникам рынков сделать вздох облегчения – новых тарифов не будет, по крайней мере, пока.

Неудивительно, что на этом фоне отечественные индексы прилично подросли, причем индекс МосБиржи, который обновил очередные исторические максимумы, на закрытии превысил отметку 2800, набрав за день 1,29%. РТС тем временем поднялся на 1,53% - до 1401,64 на фоне дальнейшего укрепления рубля. Отражая ситуацию на форексе, где единая валюта агрессивно просела против доллара, пара евро/рубль за сессию подешевела почти на 0,8%, едва удержавшись над отметкой 71 руб.

Нефть Brent, которая в моменте поднималась к максимумам конца мая в районе 66,70, привлекла продавцов, отправивших котировки в район 64,20, откуда впоследствии цены восстановились выше 65. Несмотря на возросший интерес к риску и сообщения о том, что ОПЕК+ продлит сделку не на шесть, а на целых девять месяцев, фьючерсы в очередной раз привлекли продажи на росте. Отчасти повлияло беспокойство по поводу мирового спроса, которое усилилось после выхода удручающих показателей деловой активности в ключевых странах. Тем не менее, в среднесрочной перспективе меры со стороны картеля и его союзников способны поддержать рынок перед лицом роста активности на сланцевых месторождениях США.

Сегодня эйфория мировых инвесторов угасает – на смену оптимизма в

отношении переговоров США и КНР приходят сомнения в скором заключении сделки и волнения по поводу состояния мировой экономики. К слову, в ходе недавнего выступления китайский премьер указал на растущие риски для глобальной экономики и замедление мировой торговли. Учитывая ухудшение внешнего фона, а также отсутствие внятных позитивных сигналов с рынка нефти, на открытии российские индексы, которые явно перекуплены, могут

перейти к умеренной коррекции.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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