Порадовать рынок нефти непросто

После первоначального подъема выше 66,50 долларов за баррель, Brent отступила и оказалась на отрицательной территории по итогам торгов понедельника. На утренней сессии вторника котировки демонстрируют небольшой медвежий уклон, цепляясь за отметку 65 долларов.

Рынок нефти не испытал эйфории от решения Трампа и Си о возобновлении торговых переговоров. Рисковые активы довольно быстро переварили итоги саммита и переключились на экономические сигналы, что сыграло против Brent. Слабые показатели деловой активности в крупнейших странах напомнили инвесторам о рисках дальнейшего замедления роста глобальной экономики, усилив беспокойство по поводу мирового спроса.

На этом фоне фьючерсам не помогло решение ОПЕК о продлении соглашения об ограничении добычи на девять месяцев. Теперь рынок ждет встречи экспортеров в формате ОПЕК+, где производители в расширенном составе вынесут окончательный вердикт по сделке. Впрочем, учитывая, что рынок уже практически учел в ценах пролонгацию ограничений, позитивная реакция скорее всего будет кратковременной, причем угроза возобновления продаж на росте сохраняется.

С технической точки зрения Brent нужно удержаться над уровнем 65 долларов в краткосрочной перспективе, чтобы попытаться вернуться к недавним максимумам. Ближайшая поддержка проходит в районе 64,60, а далее – на отметке 64,20, преграждая путь к уровню 64 доллара за баррель.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями















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