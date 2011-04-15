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03.07.2019

Объем торгов на рынке вырос на треть

Торговая динамика была разнонаправленной. Рынок удержался вблизи достигнутого максимума по индексу Мосбиржи. Лидерами роста стали акции X5 Retail (+4,84%). Лидерами снижения стали акции ОГК-2 (-2,61%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63-63,50.
Минфин предложит ОФЗ с погашением в 2034 году. Объем размещения составляет всего 20 млрд руб. Это один из самых длинных выпусков в обращении. Несмотря на это, текущая доходность этих бумаг всего 7,5-7,75% годовых. Ажиотажного спроса не ожидается, но Минфин, перевыполнивший план размещений, и не стремится занять деньги любой ценой. Ожидаем частичный успех размещения и спокойную реакцию рынка.
Мосбиржа (+1,19%) опубликовала результаты за июнь. Оборот торгов на фондовом рынке во 2 квартале вырос на 32% по сравнению с предыдущим кварталом. На рынке РЕПО оборот вырос на 5%, на валютном рынке – на 5%, на срочном – на 2%. Изменения отражают не только сезонный фактор, но и динамику рынка. Рост оборотов – важнейший драйвер роста котировок. Выручка биржи во 2 квартале вырастет на 8-12%. Прогнозы на 3-й квартал делать пока рано, но по статистике, обороты в этот период чаще снижаются в пределах 4% или остаются на прежнем уровне.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2800-2830 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,50-63,50.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»






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