Рынок РФ снова показывает стойкость

После неоднозначной динамики в течение сессии на безыдейных торгах, российские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, но без значимых изменений. Причем рынок показал устойчивость в условиях локального обвала на рынке нефти и неустойчивых настроений мировых инвесторов. Так, индекс МосБиржи финишировал неподалеку от сессионных максимумов, в районе 2809,81, прибавив 0,30% благодаря просадке рубля. РТС на том же факторе потерял 0,24%, закрывшись на отметке 1398,26.

Оптимизм финансовых рынков от возобновления переговоров между США и Китаем отыгран, и на передний план снова вырываются тревожные

экономические сигналы, указывающие на усиливающиеся риски для мировой экономики. Это, безусловно, препятствует устойчивым покупкам на глобальных фондовых площадках, которые получили дополнительную порцию негатива на сообщениях о намерении Вашингтона ввести дополнительные пошлины на импорт из Евросоюза. Масштабы угрозы небольшие, но новость послужила напоминанием инвесторам о приверженности Трампа протекционистской политике.

Несмотря на продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев, рынок нефти не показал позитивной реакции на вердикт производителей. Скорее, сработала схема «покупай на слухах, продавай на фактах», хотя особенно активных покупок в преддверии заседания и не наблюдалось. Основная причина кроется в опасениях снижения мирового спроса в условиях не утихающего роста активности сланцевых компаний США. На этом фоне котировкам не помог и бычий отчет API, отразивший сокращение запасов сырой нефти на 5

млн баррелей против прогноза снижения на 3 млн. В итоге Brent скатилась с дневных максимумов в области 65,50 долларов до 62,20, закрывшись немногим выше 2-недельных минимумов. Теперь под угрозой находится уровень 62, который может оказать ценам поддержку, если в ближайшее время не поступит удручающих экономических данных из ключевых стран.

Просадка нефти все же может оказать давление на российский рынок, если Brent не перейдет к восстановлению от текущих уровней. На фоне отсутствия идей на внутреннем рынке отечественные индексы в ближайшей перспективе будут ориентироваться на общее отношение к риску, интерес к которому проявляется, но остается нестабильным. Так что новые попытки снижения зарубежных бенчмарков могут подтолкнуть наши индексы к частичной коррекции в условиях перекупленности.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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