На глобальном долговом рынке доходности обновляют минимумы

Позитив на глобальных рынках, вызванный итогами саммита G20 постепенно исчерпывает себя. Несмотря на отсутствие эскалации в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира, идея постепенного замедления темпов роста мировой экономики по-прежнему остается актуальной. В ответ на это инвесторы ожидают новых стимулирующих мер от центральных банков, что способствует дальнейшему снижению доходностей на долговых рынках. В ходе вчерашних торгов доходности десятилетних treasuries обновили минимумы с ноября 2016 г., опустившись в район 1,95%. Во многих странах Европы доходности и вовсе на исторических максимумах (например, доходность десятилетних бумаг Германии опустилась до (-0,37%)). Отдельно отметим, что вчера лидеры ЕС номинировали К.Лагард, на данный момент занимающую должность главы МВФ, на пост главы Европейского Центрального банка (срок полномочий М.Драги завершается в конце октября), и данная кандидатура также в глазах инвесторов увеличивает вероятность продолжения мягкой монетарной политики.

Сегодняшний день на глобальных рынках интересен, прежде всего, публикацией индексов деловой активности в сфере услуг Китая, ЕС и США. Показатель по китайской экономике уже опубликован – индекс от Caixin опустился от 52,7 до 52 пунктов (при прогнозе снижения до 52,6 пунктов). Очередная порция сравнительно негативной статистики обуславливает умеренно-негативные настроения на рынках – основные индексы азиатско-тихоокеанского региона торгуются сегодня на отрицательной территории, фьючерсы на американские индексы находятся в легком минусе. Напомним, что завтра в США отмечается День Независимости, соответственно, сегодня американские торговые площадки ждет раннее закрытие.

Российский рынок акций завершил вчерашние торги скромным ростом на 0,3% по индексу Мосбиржи. Заметный откат нефтяных котировок, на наш взгляд, пока затрудняет дальнейший рост индекса, соответственно, сегодня в базовом сценарии ожидаем коррекции рынка в район 2780 пунктов по индексу Мосбиржи. Цены на нефть марки Brent в рублевом выражении вновь опустились ниже отметки в 4000 руб/барр., и примерно на 18% ниже максимумов апреля, однако от ощутимой коррекции в акциях нефтегазового сектора РФ сдерживает близость дивидендных отсечек.





Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"





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