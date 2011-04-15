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03.07.2019

Движение вверх по индексу РТС приостановилось

Во вторник движение вверх по индексу РТС приостановилось – внешний фон выглядел неопределенным после выхода слабых данных по деловой активности в Китае и Европе. Кроме того, наметилась коррекция вниз по ценам на нефть – в отношении продления сделки ОПЕК+ сработал принцип «покупай ожидания, продавай факт». В российском секторе высоколиквидных бумаг подешевели МТС (MTSS, -1.8%), Сбербанк (SBER, -0.7%), Аэрофлот (AFLT, -0.5%). Тем временем в плюсе закрылись АФК Система (AFKS, +3.4%), Полюс (PLZL, +2.7%), Газпром нефть (SIBN, +1.9%), Сургетнефтегаз (SNGS, +1.4%).
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Южного Кузбасса (UKUZ) подорожали на 6.5%, Нижнекамскшины (NKSH) – на 3.9%, Рязаньэнергосбыта (RZSB) – на 3.8%.
Фондовые индексы США повысились на 0.2% - 0.3%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается некоторая коррекция вниз.
Сегодня в начале торгов возможно продолжение консолидации немногим ниже уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Трейдеры на глобальных рынках вновь отдают предпочтение «защитным» активам (казначейским облигациям США и драгметаллам), что, впрочем, может быть связано не столько с неуверенностью в перспективах рынка акций, сколько с предстоящим перерывом в торгах на биржах США по случаю Дня независимости (4 июля). На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль на фоне восстановления спроса на «защитные» активы.



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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