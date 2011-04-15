Цены нефти краткосрочно снизились

Страны ОПЕК+ во вторник одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти на существующих условиях еще на девять месяцев. Таким образом, принятое в конце 2018 года решение о сокращении добычи на 1,2 Мб/д решено оставить в силе до конца марта 2020 года. Участники встречи договорились скорректировать цель сделки по уровню коммерческих запасов нефти в мире и придать больший вес регулярным встречам Мониторингового комитета, который в ежемесячном режиме отслеживает изменение ситуации и даже может корректировать проводимую странами ОПЕК+ текущую политику. На встрече достигнута договоренность подкорректировать целевое условие для будущих ограничений добычи. Пока целевая функция запасов точно не определена, но ОПЕК+ рассматривает возможность изменить цель по уровню запасов нефти до диапазона 2010-2014 годов.

С самого начала сделки ОПЕК+ просматривалась ведущая роль крупнейших производителей России и Саудовской Аравии. Сложившаяся конфигурация показала свою жизнеспособность и эффективность. Так, возникшая перед саммитом интрига с резкими высказываниями Ирана, указывающими на вопросы к проекту подготовленной хартии, была успешно и быстро разрешена. Знаковым итогам встреч ОПЕК+ 1-2 июля стало подписание хартии о долгосрочном сотрудничестве нефтедобывающих стран. Хартия определяет ОПЕК+ как постоянную дискуссионную структуру, устанавливает формат, периодичность встреч для обсуждения ситуации на рынке и при необходимости принятия решений об изменении объемов добычи нефти.

Анонсы ведущих участников соглашения, а особенно заявление президента России Владимира Путина на полях саммита G20 подготовило рынок к восприятию новости. Так что принятое решение о продлении ограничений по добыче не стало неожиданностью для рынка. Цены нефти во вторник показали заметное снижение на положительных новостях о продлении сделки ОПЕК+, продемонстрировав рынку классический парадокс - «продавай на новостях». Возможно, в распродажах сыграли роль сохраняющиеся опасения о снижении темпов роста мирового потребления нефти. Но показанные краткосрочные колебания не отменяют долгосрочного позитива возникших договоренностей. В результате действий сложившегося альянса цены нефти становятся более предсказуемыми в среднесрочной перспективе, а производители получают серьезную страховку от их резких и сильных снижений. Это, безусловно, положительный фактор для отрасли с длинным инвестиционным циклом.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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