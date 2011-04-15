Рынок нефти не реагирует на позитив

Рынок нефти полностью проигнорировал решение стран ОПЕК+ продлить соглашение об ограничении добычи до 9 месяцев. Brent, которая отметилась на дневных максимумах в районе 65,50, обвалилась более чем на 3%, закрывшись на отметке 62,60. На подходе к уровню 62 котировки встретили поддержку, но в целом негативный настрой в сырьевом сегменте постепенно усиливается.

Поведение Brent говорит о том, что участники рынка сконцентрировались на стороне спроса в условиях замедления мировой экономики, которое признает все больше ключевых Центробанков, сигнализирующих о грядущих стимулах. К слову, вчера к ЕЦБ, ФРС и Банку Японии присоединился Банк Англии, глава которого указал на риски со стороны торговых войн.

Временное перемирие между США и Китаем тоже не вдохновило трейдеров, которые не исключают новой эскалации конфликта и не ждут скорого заключения сделки. Настроение рисковым активам, включая нефть, накануне подпортили заявления Вашингтона о готовности ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из ЕС, что лишний раз напомнило рынкам о любви Трампа к протекционистской политике.

На этом фоне благоприятный отчет API, который указал на снижение запасов сырой нефти в США на 5 млн баррелей при прогнозе сокращения на 3 млн не помог фьючерсам. Возможно, частично ослабить давление на Brent сможет сегодняшний официальный релиз Минэнерго, если отразит внушительное снижение запасов и сокращение объемов добычи. Однако учитывая усиливающееся беспокойство по поводу самочувствия мировой экономики, потенциальные попытки роста цен с большой долей вероятности в очередной раз привлекут продажи.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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