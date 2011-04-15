Российские индексы передвигают цели

В среду российский рынок совершил новый рывок наверх, который выглядел вполне обоснованным, учитывая благоприятный настрой инвесторов на зарубежных фондовых площадках в сочетании с восстановлением цен на нефть. Настроения мировых рынков остаются нестабильными, но после того, как США и Китай договорились о временном перемирии, интерес к риску все же преобладает. Так, индекс МосБиржи, который снова поставил исторический рекорд, закрылся на уровне 2823,95, прибавив 0,5%. РТС подрос более скромно, в пределах четверти процента, до 1401,52.

Рубль в моменте достигал 2-недельных минимумов, но к концу сессии

вернулся на исходные позиции в районе 63,30. При этом доллар на рынке форекс чувствовал себя неплохо, особенно в парах с европейскими валютами. Таким образом, вчерашнее поведение российской валюты говорит о сохраняющейся связи с нефтью, которая в последнее время частично утратилась. Brent почти дошла до отметки 64 и закрылась вблизи верхней границы внутридневного диапазона, несмотря на то, что отчет Минэнерго немного разочаровал скромным сокращением запасов нефти в сравнении с

оценкой API и прогнозами. С утра доллар находится под неболбшим

давлением, но и нефть возобновила снижение. Соответственно, для рубля перед началом сессии сформировались нейтральные условия. В центре внимания остается отметка 63 руб.

Накануне индексы Уолл-стрит неплохо подросли, обновив максимумы перед уходом на выходной – сегодня Штаты празднуют День независимости. В связи с этим торговая активность в целом обещает быть пониженной. В Азии на утренней сессии индексы показали смешанную динамику, что вкупе с медвежьим уклоном нефтяных котировок изначально может обусловить небольшой локальный отскок от максимумов. В целом же рынок пока будет оставаться в русле бычьего тренда.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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