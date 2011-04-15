Боковая динамика и низкая активность

Преобладала положительная динамика. Рынок обновил максимум по индексу Мосбиржи, индекс РТС закрылся выше психологической отметки 1400 п. Лидерами роста стали акции Аэрофлота (+3,67%). Лидерами снижения на фоне закрытия реестра стали акции Ростелекома (-3,22%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63-63,50.

Минфин определил объем покупок валюты. Пополнение резервного фонда будет вестись темпами 10 млрд руб. в день. Это около 6% от среднего объема торгов в паре USDRUB на бирже, таким образом, давление на рынок отсутствует. Ожидаем, что пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 62,50-64 на горизонте 2-х недель. До 12 июля нет налоговых выплат, которые могли бы стать причиной укрепления рубля.

Татнефть (+1,38%) опубликовала операционные результаты за полугодие. Добыча нефти увеличилась на 3,8%, до 14,8 млн тонн, переработка – на 3,5%, до 4,8 млн тонн. На наш взгляд, риски сокращения добычи из-за соглашения ОПЕК+ отсутствуют. Сдерживание роста цен на топливо на внутреннем рынке окажет слабонегативное влияние на прибыль. Среднесрочная цель – 810 руб.

Ожидаю боковую динамику. В США выходной день, активность игроков будет низкой. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2800-2830 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,00-63,50.









Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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