Рынок нефти: настроения неоднозначные

После довольно глубокой просадки Brent перешла к восстановлению, прибавив в среду 2,3%. Рост котировок ограничился уровнем 64, где на утренней сессии четверга возобновилась фиксация прибыли, подтверждая неустойчивость настроений в сырьевом сегменте.

Локальную коррекцию рынок совершил благодаря интересу к риску в сочетании с неплохими отраслевыми новостями. По данным Минэнерго, на прошлой неделе запасы сырой нефти снова сократились, правда, всего на 1,1 млн баррелей против прогноза снижения на 3 млн и оценки API на уровне -5 млн. При этом запасы бензина упали более чем на 1,5 млн баррелей, а число активных буровых, по данным Baker Hughes, сократилось впервые за три недели, на 5 единиц – до 788 штук.

Тем временем слабые данные из США, где торговый дефицит подпрыгнул к 5-месячному максимуму, а занятость ADP выросла гораздо слабее прогнозов, укрепили ожидания в отношении снижения ставки ФРС, что поддержало рисковые активы. В то же время медвежьи экономические отчеты напоминают участникам нефтяного рынка об угрозе угасания мирового спроса, что ограничивает проявление оптимизма на сырьевых площадках.

В краткосрочной перспективе динамика фьючерсов будет оставаться неустойчивой, а торговая активность может оказаться пониженной в связи с празднованием Дня независимости в США. Для Brent сейчас важно удержаться над уровнем 62 доллара, чтобы избежать потенциального прорыва к отметке 60.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями















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