Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04.07.2019

Активность нерезидентов в течение дня, вероятно, будет невысокой из-за выходного в США.

В среду высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе – на глобальных рынках сохранялся дух оптимизма, питаемый ожиданиями торгового диалога между США и КНР, а также смягчения денежной политики крупными мировыми центробанками. В итоге Аэрофлот (AFLT) вырос на 3.7%, АФК Система (AFKS) – на 3.6%, Полюс (PLZL) – на 3.1%, Газпром (GAZP) – на 2.0%. В минусе закрылся Ростелеком (RTKM, -1.8%), в цене акций которого с 03.07 (в режимеТ+2) не учитываются финальные дивиденды за прошедший год (2.5 руб. на акцию).
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Челябэнергосбыта (CLSB) подорожали на 5.8%, Трансконтейнера (TRCN) – на 4.0%, Варьеганнефтегаза (VJGZ) – на 3.6%.
Фондовые индексы США повысились на 0.7% - 0.8%. Сегодня торги на биржах США не проводятся по случаю Дня независимости. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.
В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Усиление геополитической напряженности вокруг Ирана может оказать «охлаждающее» влияние на спрос на рынках акций в целом, но активность нерезидентов в течение дня, вероятно, будет невысокой из-за выходного в США. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 63.3 по паре доллар-рубль.



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100