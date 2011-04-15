Ждем сползания Индекса Мосбиржи под собственной тяжестью

Российский рынок акций вчера вырос на 0,5%, в очередной раз переписав исторические максимумы. Одним из драйверов роста рынка в целом стали акции «Газпрома» прибавившие 2%. Кто и зачем покупает «национальное достояние» на таких уровнях – для нас остается загадкой.

После нашего закрытия американские индексы еще немного подросли, а сегодня фьючерсы на них торгуются около нуля. Скорее всего, Индекс Мосбиржи откроется в незначительном плюсе, а потом наиболее вероятный сценарий – «сползание под собственной тяжестью». Дело в том, что сегодня Штаты не торгуются, по случаю праздника Дня независимости, поэтому вполне логичным для перегретого рынка выглядит небольшое снижение.

Покупки сейчас можно делать лишь точечные. Да и то в большинстве случаев во втором эшелоне, из которого будет очень непросто выскочить при начале коррекции. Поэтому мы советуем на время забыть о длинных позициях, а лучше начать фиксировать полученную прибыль.

Поподробнее остановимся на нефти. Вчера торги шли очень волатильно, в первой половине дня даже разгорелась нешуточная борьба за уровень 62 доллара. Но продавить эту отметку «медведи» не смогли.

В середине дня вышла статистика по запасам от Минэнерго США. Показатель снизился на 1,1 млн баррелей, в то время как рынок ждал уменьшения на 3 млн. Трейдеры долго думали, как интерпретировать данную статистику, свозив котировки нефти и вверх, и вниз. Потом все-таки большинство пришло к выводу, что снижение запасов, пусть и небольшое, все-таки позитивный факт и цены устремились вверх.

Закрытие торгов произошло возле отметки 64 доллара за баррель. Однако сегодня с утра нефть без особых причин падает почти на процент. Похоже, желание американских нефтяных «медведей» увести котировки хотя бы в район 60 долларов нашло поддержку у части азиатских трейдеров.

Однако мы думаем, что скоро атаки на нефть выдохнутся и сырье все-таки возьмет курс на отметку 70 долларов за баррель.

Рубль вчера под вечер смог намного отойти от черты 63,5, пробитие которой могло бы увести котировки в диапазон 64,1-64,4 руб за доллар. Сегодня внешний фон для рубля складывается пока нейтральным, внутренних новостей также не ожидается. Поэтому ждем от российской валюты в паре с долларом продолжения консолидации в районе чуть выше 63.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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