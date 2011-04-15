На российском рынке стабильное покорение новых вершин уже стало

привычным делом. И вчерашняя сессия не стала исключением. Индекс

МосБиржи несколько раз переписал исторические максимумы и закрылся неподалеку от верхней границы диапазона, у отметки 2842,78, прибавив 0,67%. РТС, обновив 5-летние вершины, набрал за день 0,71%, финишировав на уровне 1411,53.

Дальнейшему проявлению оптимизма способствовал благоприятный внешний фон, а также ценовые подвижки во внутреннем корпоративном секторе. Мировые инвесторы немного воспрянули духом после сообщений о скором возобновлении торговых переговоров между США и Китаем, которые продолжают дирижировать настроениями рынков. Кроме того, поступающие экономические данные из ключевых стран продолжают подогревать ожидания скорого вмешательства Центробанков и притока «дешевых денег» благодаря дополнительным стимулам. Перспективы смягчения политики повышают привлекательность активов развивающегося сегмента, включая российские.

Приличную поддержку российский рынок также получил со стороны ралли акций в нефтегазовом секторе. Котировки «Газпрома» подскочили до максимальных более чем за 10 лет уровней. Неплохо подросли и акции ЛУКОЙЛа и «Роснефти», прибавив за день 2,23% и 0,6%. Причем покупки были активными, несмотря на неоднозначное поведение котировок нефти. После некоторых попыток возобновления подъема, Brent снова натолкнулась на сопротивление вблизи отметки 64 доллара за баррель и подешевела почти на 1%.

Вчера Штаты праздновали День независимости, в связи с чем торги на Уолл-стрит не проводились. Соответственно, отечественные рынки будут черпать вдохновение из общемировых тенденций, влияющих на отношение к риску. В этом контексте на какое-то время инвесторов может спугнуть новость о мощном землетрясении на юге Калифорнии. Позитивным же фактором выступает тот факт, что Италии удалось избежать дисциплинарных мер ЕС после обещания привести свой долг и дефицит в соответствие с европейскими правилами. При этом во второй половине сессии есть угроза фиксации прибыли в связи с наступлением выходных, хотя потенциальная коррекция, вероятно, будет носить ограниченный характер.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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