Пока предпосылок для перелома бычьего тренда на нашем рынке не наблюдается

Под конец пятничной сессии ведущие фондовые индексы РФ

скорректировались, при этом успев в очередной раз обновить максимумы на старте торгов. Интерес мировых инвесторов к риску несколько угас, что вкупе со все еще нестабильной ситуацией на рынке нефти повлекло откат отечественного рынка, что выглядело вполне уместно, учитывая перегретость активов и так называемый фактор пятницы, который нередко сопровождается фиксацией прибыли на случай реализации рисков на выходных. Так, индекс МосБиржи просел на четверть процента – до 2835,35, а РТС с оглядкой на отступление рубля упал на 0,91%, финишировав немногим ниже психологической отметки 1400 пунктов.

Поводом для угасания оптимизма в сегменте рисковых активов послужила неплохая статистика по американскому рынку труда. Основной показатель занятости повысился на 224 тыс. против прогнозов в районе 160-170 тыс. Игроки тут же восприняли цифры как сигнал к менее агрессивному смягчению политики ФРС, несмотря на то, что показатели зарплат, которые служат барометром инфляции, немного не дотянули до прогнозных значений.

Одновременно статистика спровоцировала всплеск спроса на доллар, который ускорил подъем в паре с рублем. Котировки в моменте достигли 2,5-недельных максимумом в районе 63,82 руб., закрывшись вблизи верхней границы внутридневного диапазона, который плавно смещается вверх. Впрочем, ралли американской валюты может оказаться непродолжительным, поскольку вышедшей статистики по рынку труда определенно недостаточно, чтобы заставить Федрезерв воздержаться от снижения ставок в конце этого месяца. И как только участники рынка это осознают, в чем может помочь слабый экономический отчет из США, воодушевление USD сойдет на нет.

Однако это не значит, что рубль сможет вернуться на прежнюю траекторию роста. Риски для мировой экономики усиливаются, что отбирает силы у активов развивающегося сегмента, и сомнения в способности Центробанков оказать поддержку экономике будут препятствовать укреплению высокодоходников.

Индексы Уолл-стрит завершили торги пятницы на минорной ноте, отыгрывая сильные показатели занятости. Тем временем нефть после нашего закрытия немного подросла, что в совокупности предполагает нейтральный старт сессии. Но есть и фактор риска – в пятницу Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные пошлины на китайские товары, если власти страны этого захотят. Угроза новой эскалации конфликта способна негативно отразиться на самочувствии фондовых площадок в начале новой недели, включая российские. В целом же пока предпосылок для перелома бычьего тренда на нашем рынке не наблюдается.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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