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09.07.2019

Инвесторы переключаются на события в США

В отсутствие значимых новостей в понедельник мировым инвесторам ничего не оставалось, как переваривать пятничную статистику по американской занятости в контексте политики Федрезерва. Сильные цифры ударили по рисковым активам из-за ожиданий более скромного смягчения монетарной политики в США. На этом фоне российские индексы, которые остаются в зоне перекупленности, тоже чувствовали себя неуверенно. По итогам сессии индекс МосБиржи просел в пределах 0,5%, финишировав на отметке 2822,55, тогда как РТС смог прибавить символические 0,06%, закрывшись на 1399,55
благодаря укреплению рубля.
Пара доллар/рубль открылась гэпом вверх, отметив почти 3-недельные максимумы на подходе к отметке 64 руб., которая спугнула долларовых быков, и в результате котировки обосновались в районе 63,60 руб. Российская валюта проявила стойкость, но перспективы ее дальнейшего, более существенного укрепления на данном этапе ограничены. После закрытия нашего рынка нефть снова привлекла продажи и ушла в минус, а спрос на доллар несколько оживился. Это чревато новыми попытками движения пары в направлении уровня 64 руб. в ближайшей перспективе.
В ближайшие дни спекуляции на рынках будут вращаться вокруг США, где интерес представит полугодовой доклад Пауэлла в Конгрессе, а также протокол последнего заседания ФРС в среду. Оба события будут важными для инвесторов, которые гадают, каким будет решение регулятора на заседании в конце июля. Для российских активов сигналы с этого фронта тоже интересны, поскольку подтверждения голубиной риторики регулятора придаст сил активам развивающегося сегмента, к коим относится Россия. В ожидании этих событий в ближайшее время торговая активность, вероятно, снизится повсеместно.
Учитывая просадку индексов на Уолл-стрит, а также удешевление Brent, которая вернулась под отметку 64 доллара за баррель под занавес торгов, сегодня на открытии вряд ли стоит ожидать подъема российского рынка. Внести коррективы в ситуацию может обстановка на рынке нефти, где цены могут подняться в случае эскалации конфликта вокруг Ирана.



Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"

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