В понедельник продолжалась консолидация вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС, изменения цен высоколиквидных бумаг носили разнонаправленный характер. Акции ВТБ (VTBR) подорожали на 2.9%, Магнита (MGNT) – на 2.7%, АФК Система (AFKS) – на 1.9%, Северстали (CHMF) – на 1.3%. Тем временем в минусе закрылись МТС (MTSS, -5.7%) и Лукойл (LKOH, -1.9%), акции которых с 8 июля торгуются «без дивидендов» в режиме Т+2. Кроме того, Аэрофлот (AFLT) подешевел на 1.4%, Газпром нефть (SIBN) и Газпром (GAZP) – на 1.0%.

Во втором эшелоне вновь не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Костромской сбытовой компании (KTSB) подорожали на 15.0% Аптечной сети 36.6 (APTK) – на 5.4%, Кузбасской топливной компании (KBTK) – на 3.4%. Тем временем в минусе закрылись РусГидро (HYDR, -4.8%), ТГК-1 (TGKA, -4.4%), Россети (RSTI, -4.2%).

Фондовые индексы США понизились на 0.4% - 0.8%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, в среднем в минусе пребывают и азиатские индексы.

В краткосрочной перспективе остается актуальным сценарий консолидации вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Активность покупателей на рынках акций в целом остается подавленной из-за геополитических рисков. Кроме того, трейдеры ожидают выступления главы ФРС США (10.07 и 11.07), которое может дать основания для уточнения ожиданий в отношении денежной политики (ближайший пересмотр базовой процентной ставки ФРС ожидается в конце июля). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация выше отметки 63.5 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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