Рынок акций ищет драйверы движения

Вчера Индекс Мосбиржи снизился на 0,45%, но это стало следствием дивидендных отсечек по «Лукойлу», МТС и «Русгидро» - без них изменения рублевого индикатора были бы совсем минимальными.

В числе лидеров роста были ВТБ и «Магнит». Не исключено, что они попробуют подрасти и сегодня. По крайней мере, потенциал краткосрочного подъема в 3-4% у них есть.

Однако в целом ситуация не благоприятствует покупкам. Фондовая Америка вчера потеряла более полупроцента. Сегодня американские фьючерсы торгуются в 0,3-процентном минусе.

Поводов для роста нет ни у нас, ни за океаном. Инвесторы ищут драйверы для дальнейшего движения. Пока их не появится, рынки с высокой вероятностью будут слабо снижаться «под собственной тяжестью». Возможно, бОльшая определенность появится после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в среду в американском Сенате. Пока нет особой уверенности, что ФРС снизит ставку в этом году еще хотя бы раз.

Нефть вчера «прокалывала» отметку 65 доллара за баррель, но под конец американских торгов ушла ниже 64 долларов. Впрочем, особо агрессивных продаж мы не наблюдали. Пока ждем колебаний нефти в районе 64-65 долларов за баррель с тенденцией к росту, которая может реализоваться при позитивных для рынка данных по запасам нефти от Американского института нефти (сегодня) и Минэнерго США (завтра, ожидания рынка -3,6 млн баррелей).

В целом же утренняя картина свидетельствует в пользу того, что российский рынок акций откроется с небольшим минусом в районе 0,2-0,3%, но затем мы увидим попытки немного подрасти.

Вчера после обеда началось несильное укрепление рубля и по итогам дня российская валюта в паре с долларом вновь оказалась на сопротивлении 63,5. Пока нет поводов и для серьезного движения на валютном рынке: рост пары доллар-рубль локально ограничен диапазоном 64,1-64,3, а снижение – отметкой 62,8.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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