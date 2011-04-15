Российский рынок: коррекция пока не вызывает опасений

Во вторник на российском фондовом рынке преобладал медвежий настрой. С оглядкой на нестабильную обстановку на мировых площадках и в сырьевом сегменте, отечественные индексы не решились на новый рывок к максимумам.

В то же время коррекция пока носит умеренный характер и не предполагает более агрессивных продаж, если, конечно, в ближайшие дни на мировой арене обойдется без потрясений. По итогам сессии индекс МосБиржи вернулся на исходные позиции благодаря ослаблению рубля и закрылся на отметке 2822,66. РТС же просел на 0,34% - до 1394,86.

Рубль подешевел к бивалютной корзине, но снова не пустил доллар за пределы уровня 64 руб. Причем учитывая отсутствие выраженного спроса на риск и продолжение повсеместного роста доллара, давление на нашу валюту было умеренным. Это подтверждает стойкость рубля и сохранение интереса к рублевым активам, в том числе на ожиданиях снижения ставки ФРС и других ключевых Центробанков мира. Исходя из этого можно предположить, что на

предстоящей неделе, когда в РФ начнется очередной налоговый период, «россиянину» будет еще проще противостоять негативу, а значит, и понижательные риски пока носят умеренный характер.

Котировки нефти продолжают метаться из стороны в сторону, находясь под влиянием двух противодействующих факторов. С одной стороны, обострение геополитической обстановки вокруг Ирана говорит в пользу роста Brent. С дугой – покупкам по-прежнему препятствуют опасения замедления роста мирового спроса. Отчет API отразил масштабное сокращение запасов сырой нефти в США на 8 млн баррелей, что подбодрило нефтяных быков. Сегодня участники рынка будут ждать официальных данных Минэнерго, а также обратят внимание на выступление Пауэлла в Конгрессе и протокол заседания

ФРС.

В ожидании этих событий в США торговая активность скорее всего будет пониженной. Реагировать на протокол Федрезерва отечественный рынок будет уже в четверг, и если ЦБ подтвердит план снижения ставки, рисковые активы оживятся, что благоприятно отразится на динамике наших индексов. В ближайшей перспективе российский рынок может получить определенную поддержку с рынка нефти, если Brent не растеряет набранные очки.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"









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