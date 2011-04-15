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10.07.2019

Рынок перешел к консолидации

Рынок стабилизировался на фоне улучшения динамики цен зарубежных финансовых рынков. Акции ЛСР (-5,52%) снизились после закрытия реестра и на фоне смещения интереса инвесторов в пользу бумаг ГК «ПИК». Акции Сургутнефтегаза (+1,04%) и Газпромнефти (+0,83%) поддержала подорожавшая нефть. Пара USD/RUB повысилась к сопротивлению своего торгового диапазона 63,60-63,90.
Привилегированные акции Ленэнерго (+2,79%) и обыкновенные акции МРСК ЦП (+1,97%) выросли на фоне информации о планируемой передаче казначейского пакета акций ПАО «ОГК-2» на баланс ПАО «Мосэнерго» при параллельной передаче казначейского пакета акций ПАО «Мосэнерго» на баланс ПАО «ОГК-2». Эти данные оживили на рынке прогнозы объединения энергокомпаний.
Обыкновенные акции Х5 Retail Group (-1,82%) выглядели хуже рынка. Поводом для продажэ послужила информация об иске на $1 млн, предъявленном девелоперу «Икс5 недвижимость», входящему в Х5 Retail Group. Претензии истца связаны с платой за аренду площадей под гипермаркет.
Ожидаю повышения рынка. Обращает на себя внимание снижение ставок «периферийных» облигаций ЕМС, а также повышение нефтяных котировок. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2800-2845 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,40-64,30.



Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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