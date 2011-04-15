Индекс Мосбиржи попробует обновить максимумы

Вчера на рынке акций опять прошла вялая и безыдейная сессия. По итогам дня Индекс Мосбиржи не изменился. Но в какой-то мере это и хорошо: за последние три торговых дня рынок частично снял накопленную локальную перекупленность и в отсутствии желания продавать готов вновь подрасти.

Поводы для позитивного открытия сегодня есть. Прежде всего подскочила нефть на сообщении Американского института нефти о снижении запасов за неделю на 8,1 млн баррелей. Сегодня более знаковую статистику по запасам опубликует Минэнерго США. Рынок ждет снижения показателя на 3,1 млн баррелей. Если реальное снижение будет большим, и тем более если окажется в районе 8 млн баррелей, нефть сможет перешагнуть отметку 66 долларов.

После нашего закрытия подросли и американские индексы, закрыв образовавшуюся на старте торгов просадку. Сегодня фьючерсы на них торгуются около нуля. Рынки ждут сегодняшнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в американском Сенате, чтобы из его слов попытаться понять вероятность снижения ставки ФРС в ближайшее время.

Сегодня лучше рынка должна быть нефтянка. «Роснефть» вполне может попробовать на прочность сопротивление в районе 440 руб, ждем отскока в «Лукойле» и «Газпромнефти».

Рубль в паре с долларом уже несколько дней болтается в диапазоне 63,5-63,8. Внутренних идей пока нет. Существенно снизился приток валюты в страну из-за падения спроса на ОФЗ. Но при этом нет и распродаж бумаг со стороны нерезидентов.

В таких условиях рублю остается лишь ориентироваться на курс доллара на мировом рынке. А там ситуация не очень позитивная для российской валюты. Пара евро-доллар вплотную подкралась к отметке 1,12, и ее пробой вниз способен очень быстро увести котировки в район 1,115. Впрочем, среднесрочные тренды на валютном рынке вполне могут определиться сегодня в ходе выступления главы ФРС в Сенате. До того времени мы ждем небольшого укрепления рубля на растущей нефти.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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