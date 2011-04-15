Рынок нефти в режиме осторожного подъема

После неровной динамики в течение дня Brent все же смогла подрасти по итогам торгов вторника, отвоевав отметку 64 доллара за баррель. На утренней сессии котировки продолжают укрепляться, приблизившись к уровню 65 долларов на фоне осторожного оптимизма азиатских инвесторов.

Локальным фактором поддержки для фьючерсов послужила отраслевая статистика из Штатов. Согласно еженедельному отчету API, на прошлой неделе запасы нефти в стране сократились четвертую неделю подряд, причем падение составило 8,1 млн баррелей, гораздо масштабнее прогнозов.

Этот фактор помог котировкам абстрагироваться от неутешительных данных из Китая. В июне цены производителей оказались во флэте из-за ослабления мирового спроса. Показатель стал минимальным с августа 2016 года. При этом потребительские цены выросли до 15-месячного максимума, что несколько сгладило негатив от слабого PPI. В любом случае такие цифры не способствуют проявлению оптимизма в сырьевом сегменте, и разве что надежды на дополнительные стимулы удерживают цены от падения.

В краткосрочной перспективе Brent вряд ли совершит пробой уровня 65 долларов ввиду общей осторожности участников рынка перед выступлением Пауэлла и публикацией протокола ФРС. Есть опасения, что в свете недавнего сильного отчета по занятости риторика регулятора окажется не такой голубиной, как ожидалось ранее. В этом случае могут пострадать все рисковые активы, включая нефть.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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