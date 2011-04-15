Нефть. Мотивы на покупку слегка перевешивают.

Цены нефти в начале текущей недели пока остаются во флете с небольшой тенденцией к подрастанию. За прошедшие сутки прибавки цены находились в пределах процента. Главным мотивом возможного роста цены остается ситуация вокруг Ирана. На прошлой неделе власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Последовавший комментарий из Ирана о том, что захват нефтяного танкера у берегов Гибралтара не останется "без ответа" является поддерживающим фактором цен нефти. Появились сведения, что крупный Британский танкер уже предпочел отложить загрузку в Ираке и спрятаться в территориальных водах Саудовской Аравии. Во всяком случае, стоимость страховки прохода танкеров в Ормузском проливе уже выросла на порядок. Но этим может не ограничиться. Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд уже озвучил предложение США по созданию коалиции, которая занялась бы обеспечением свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. Политической напряженности добавляет и недавнее решение Ирана о втором этапе сокращения обязательств в рамках ядерных договорённостей.

Другим краткосрочным фактором, подталкивавшим цены вверх, были данные Американского института нефти. После их выхода цены американской нефти подскочили почти на процент. API сообщил, что по их оценке за неделю до 5 июля запасы сырой нефти в США снизились на -8,13 Мб (запасы в Кушинге: -0,754 Мб; запасы бензина: -0,257 Мб; запасы дистиллятов: +3,69 Мб). Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы сырой нефти снизились лишь на 2,9 Мб. Посмотрим, что же на эту тему скажет сегодня Минэнерго.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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