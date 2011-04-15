Поддержку ценам на нефть оказывает рост напряженности на Ближнем Востоке

Нефть марки Brent завершила торговую сессию вторника ростом, добравшись до $64,49. Восходящая динамика сохраняется и на азиатской сессии среды, что повышает шансы на тестирование сопротивления $65 уже до конца сегодняшнего дня. Поддержку ценам оказывает рост напряженности на Ближнем Востоке. На прошлой неделе Иран превысил лимиты обогащения ураном, тем самым нарушил условия утвержденного международного соглашения от 2015 года. Иран также предупредил о возможных дальнейших шагах в этом направлении в случае сохранения санкций со стороны США. Подобные действия со стороны Ирана значительно увеличивают риски для зарубежных компаний, занимающихся транспортировкой нефти через Ормузский пролив. Еще одним фактором роста цен остается решение ОПЕК+ продлить действие сделки по сокращению добычи еще на 9 месяцев с целью поддержки цен. Напомним, что первоначальная реакция рынка на сообщения об этом была вялой, отчасти ввиду ожиданий более низкого спроса на фоне замедления экономического роста. Сегодня в центре внимания трейдеров данные по запасам нефти в США, которые будут опубликованы в 17:30 МСК. В том случае, если Администрация энергетической информации сообщит о еще одной неделе падения запасов у Brent появится отличный повод улучшить собственные позиции. Учитывая, что несколько часов назад Американский институт нефти сообщил о снижении запасов более чем 8 млн. баррелей, данный сценарий вполне вероятен.







Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.