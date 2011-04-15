Пауэлл подыграл рисковым активам

В среду российский рынок показал впечатляющий подъем, который выглядел вполне закономерно, учитывая расстановку сил на мировых площадках. Интерес к риску резко возрос после выступления Пауэлла с полугодовым докладом в Конгрессе. Глава ФРС выразил беспокойство по поводу перспектив экономики, низкой инфляции и последствий торгового конфликта с Китаем. Голубиная риторика повлекла рост ожиданий снижения ставки в конце этого месяца после некоторых сомнений, возникших на фоне сильного отчета по рынку труда. Так, по итогам сессии индекс МосБиржи снова закрылся на отметке 2822, не сумев прибавить позиции из-за ралли рубля.

Тем временем РТС подскочил на 0,92% - до 1407,64.

Мягкость Центробанка повсеместно надавила на доллар, несмотря на то, что участники рынка, по сути, были готовы к подобному сценарию. На этом фоне пара доллар/рубль обрушилась на 0,74%, достигнув уровня 63,08 руб. Поскольку давление на американскую валюту сохраняется, и какое-то время она будет отыгрывать рост ожиданий смягчения политики ФРС, в ближайшее время котировки могут попытаться развить нисходящий импульс и уйти под

отметку 63 руб. с целью на 62,80 руб., тогда как ключевая поддержка расположена на 62,50 руб.

Риторика Пауэлла отразилась и на поведении котировок нефти. Brent

подорожала более чем на 3%, превысив уровень 67, а на утренней сессии в четверг передвинула максимумы до уровня 67,35 долларов за баррель, которого цена не касалась с конца мая. В этой области расположена 100-дневна скользяща средняя, которая может спугнуть часть покупателей. Дополнительным катализатором роста послужил отчет Минэнерго, отразивший сокращение запасов сырой нефти в США на 9,5 млн баррелей. Также быки оживились на новостях о надвигающемся шторме в Мексиканском заливе. Все это предполагает дальнейший подъем котировок, однако беспокойство по поводу мирового спроса скорее всего ограничит восходящий потенциал.

Учитывая, что инвесторы продолжают отыгрывать комментарии ФРС, интерес к рисковым активам сохраняется, а нефть дорожает, сегодня российский рынок может продолжить позитивную динамику и передвинуть максимумы, особенно если протокол заседания ЕЦБ покажет, что европейский регулятор настроен на дополнительные стимулы.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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