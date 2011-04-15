Рост уверенности в скором снижении ставок Федрезервом поддержал рубль и другие валюты EM

В ходе вчерашнего дня российская валюта вместе с основной группой валют развивающихся стран продемонстрировали серьезное укрепление. По итогам дня рубль прибавил против доллара 1,2%, для сравнения укрепление бразильского реала, южноафриканского ранда, турецкой лиры составило сопоставимые 1-1,4%. Пара доллар/рубль опустилась в район 63-63,20 руб/долл.

Основная причина столь заметного роста валют EM в ходе вчерашнего дня – комментарии главы ФРС Дж.Пауэлла, из которых участники рынка сделали вывод о неизбежности скорого снижения ставок, что способствовало общей слабости доллара на FX. Глава регулятора подтвердил идею того, что ФРС будет действовать необходимым образом для поддержания экономического роста, обратил внимание на риски, связанные с замедлением в «некоторых крупных зарубежных экономиках», вопросы международной торговли и риски сохранения низкой инфляции. Помимо этого, Дж.Пауэлл отметил, что на июньском заседании многие управляющие посчитали, что «необходимость в более стимулирующей денежной политике выросла», и с того момента описанные выше риски продолжают оказывать давление на перспективы темпов роста американской экономике. Согласно фьючерсам на ставку, рынок уже отражает 100%-ную вероятность ее снижения на июльском заседании ФРС, из них почти 25% - за снижение ставки сразу на 50 пунктов.

В краткосрочной перспективе ключевое влияние на рубль оказывают внешние факторы – в первую очередь общее отношение инвесторов ко всей группе валют EM. В то же время сильных внутренних драйверов для продолжения укрепления российской валюты мы не видим. Согласно данным ЦБ по счету текущих операций, опубликованным на этой неделе, сальдо текущего счета к концу второго квартала заметно сжалось, и, вероятно, в июне было отрицательным. Какой-либо серьезной фундаментальной недооценки рубля по нашей модели не наблюдается. В среднесрочной перспективе считаем потенциал дальнейшего укрепления российской валюты ограниченным.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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