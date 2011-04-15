Рынку акций для роста не хватает денег

Главным событием вчерашнего дня стало выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в американском конгрессе. Рынок ждал от него намеков на смягчение денежно-кредитной политики, и Пауэлл не разочаровал.

Он заявил, что промышленное производство находится не в лучшем состоянии, для экономики есть риски в виде низкой инфляции и торговых войн. При этом глава ФРС заверил, что Федрезерв будет поддерживать высокие темпы роста экономики, «действуя в зависимости от ситуации».

Естественно, что такая риторика была встречена покупками во всем мире. Вот только российский рынок акций они обошли стороной. Единственное, чем можно объяснить отсутствие реакции отечественных инвесторов на мировой позитив, это отсутствием свежих денег на рынке.

При этом наши инвесторы полностью проигнорировали и взлет цен на нефть. Вчера с утра трейдеры отыгрывали информацию Американского института нефти о снижение запасов сырья в Штатах, потом «быков» поддержала официальная статистика Минэнерго США, которое сообщило о сокращении показателя на 9,5 млн при ожидании рынка снижения на 3,1 млн баррелей. Наконец, ослабление доллара на мировом рынке вновь придало импульс нефти, которая под вечер уходила в район 67 долларов за баррель.

Но все тщетно. Отечественные бумаги это все проигнорировали. Вообще на дневном графике Индекс Мосбиржи нарисовалась тревожная картина: третий день рынок закрывается «крестиком», символизируя об отсутствии у «быков» сил тащить рынок дальше. Вчера вечером фьючерсы на основные акции также закрылись преимущественно в минусе, хоть и небольшом.

Если новые деньги не придут на рынок, то коррекция очень вероятна, и при первых ее признаках нужно закрывать длинные позиции. Вне зависимости от динамики американских индексов и цены на нефть.

Внешний фон сегодня позитивен: американские фьючерсы после вчерашнего роста прибавляют около 0,3%. Продолжился рост нефти, которая сегодня с утра борется за отметку 67 долларов за баррель. Но это абсолютно не значит, что российский рынок акций бросится отыгрывать мировой подъем.

Поскольку приток денег на рынок – событие, слабо поддающееся прогнозу, то и пытаться спрогнозировать ход сегодняшних торгов бессмысленно. Тем более давать конкретные рекомендации по бумагам.

Зато рубль в полной мер отыграл хорошие новости, укрепившись вчера к доллару на процент и вплотную подойдя к отметке 63. Сегодня с утра рост рубля вполне может продолжиться, учитывая ослабление доллара на 0,2% сегодня на азиатских торгах. Однако в районе отметки 62,7 мы рекомендуем фиксировать хотя бы часть коротких позиций по паре доллар-рубль.

По-прежнему ждем нефть в районе 70 долларов за баррель: позитив последних дней еще не полностью отыгран, еще не всех «шортистов» вынесли с рынка. Помешать «черному золоту» дойти до обозначенного рубежа может лишь очередная атака американских «медведей», но это также непредсказуемое событие.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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