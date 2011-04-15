Рынок нефти: быки снова в игре

В среду нефть получила мощный толчок к росту со стороны сразу нескольких факторов. Brent превысила отметку 67 долларов за баррель, прибавив за день более 3%. На утренней сессии в четверг котировки продолжили восхождение и, отметив максимумы конца мая в районе 67,35, обосновались между 100- и 200-дневными скользящими средними, которые сформировали пересечение в последнюю неделю июня.

Заявления главы ФРС носили откровенно голубиный характер, что укрепило инвесторов во мнении, что снижение ставки в конце июля – дело решенное. На этом фоне резко выросли все рисковые активы, включая нефть, а параллельное ослабление доллара оказало Brent дополнительную поддержку. Тем временем отчет Минэнерго указал на сокращение запасов сырой нефти в США на целых 9,5 млн баррелей, что гораздо выше прогнозов. На этом фоне новый рекорд по уровням добычи остался практически незамеченным.

Помогла рынку и напряженность на геополитическом фронте, которая возросла после твита Трампа, пригрозившего Ирану новыми санкциями. Вишенкой на торте стаи сообщения об эвакуации нефтяных вышек из Мексиканского залива из-за угрозы тропического шторма. Учитывая сочетание таких мощных факторов поддержки, в ближайшее время можно ожидать дальнейшего подъема котировок, однако для пробоя 100-дневной скользящей средней скорее всего потребуется дополнительный катализатор.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями















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