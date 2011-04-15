На отечественных перегретых площадках назревает полноценная коррекция

После первоначальных попыток роста российские индексы снова оказались на отрицательной территории, и особенно досталось индексу МосБиржи, который снова ощутил на себе влияние валютного фактора и просел за день на 1,17% - до 2789,66. РТС подешевел на 0,62%, финишировав на отметке 1398,88. В первой половине дня долларовый индекс успел обновить 5-летний максимум, где встретил желающих зафиксировать прибыль.

Внешний фон в целом был неплохим, но снова нестабильным. Оптимизм от «мягких» заявлений главы ФРС довольно быстро развеялся, особенно после сильных данных по американской инфляции, которые, как и недавняя статистика по рынку труда, расходится с агрессивным снижением ставки.

Теперь участники рынка еще больше сомневаются в том, что в конце этого месяца Центробанк снизит стоимость кредитования сразу на 0,5%. Базовый сценарий предполагает смягчение политики на четверть процента, и даже свежие сильные отчеты вряд ли смогут переубедить регулятора, который уже подготовил рынки к смене курса монетарной политики.

После многообещающего начала дня и ралли днем ранее, Brent натолкнулась на оффера в районе 67,60 долларов за баррель и растеряла практически все набранные очки. Ранее к росту котировки подтолкнули бычий отчет Минэнерго, голубиный тон ФРС и новости о шторме в Мексиканском заливе. Но в противовес выступили Трамп и ОПЕК. Картель представил неутешительный прогноз на 2020 год, в котором ожидает профит предложения в районе 560 тыс. баррелей в сутки, в основном из-за дальнейшего роста активности в США. А Трамп тем временем раскритиковал Китай за то, что тот не покупает агропромышленную продукцию США. На этом фоне не исключено, что в преддверии выходных покупатели не станут рисковать, а значит, в ходе сегодняшних торгов Brent вряд ли сможет показать устойчивый подъем.

Примечательно, что российские индексы просели, тогда как остальные рынки развивающегося сегмента показывали преимущественно позитивную динамику. Это может говорить о том, что на наших перегретых площадках назревает полноценная коррекция, которая может получить развитие в ближайшие дни, если с мировой арены не поступят сверхпозитивные новости. Учитывая, что Трамп напомнил рынкам, что торговая война с Китаем продолжается, есть угроза некоторого ухудшения настроений инвесторов, особенно учитывая тот факт, что рынки уже практически отыграли ожидания снижения ставки ФРС.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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