Санкции США в отношении российского госдолга могут оказать давление на отечественный рынок

В четверг в начале торгов в секторе высоколиквидных бумаг сохранялся спрос, но во второй половине дня наметилась коррекция вниз – неожиданный всплески инфляции в США (базовый индекс потребительских цен, CPI Core, в июне вырос на 2.1% год-к-году против ожидавшихся 2.0%) стал поводом к снижению оптимизма в отношении предстоящего смягчения денежной политики ФРС и росту доходности по казначейским облигациям, что негативно влияет на сравнительную привлекательность развивающихся рынков. В итоге акции корпорации Алроса (ALRS) подешевели на 2.5%, Северстали (CHMF) – на 2.3%, НЛМК (NLMK) – на 2.0%, Лукойла (LKOH) – на 1.8%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 39.7%, Ашинского метзавода (AMEZ) – на 2.5%, Кубаньэнерго (KUBE) – на 2.4%. Тем временем в минусе закрылись МГТС (MGTS, -4.9%), Красный Октябрь (KROT, -4.7%), Центральный телеграф (CNTL, -4.3%).

Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом минусе, по азиатским наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в начале торгов не исключена коррекция вниз. В то время как внешний фон в целом выглядит нейтральным, давление на рынок могут оказать сообщения об одобрении Палатой представителей Конгресса США поправок к проекту бюджета на 2020 год, предусматривающих санкции в отношении российского госдолга (окончательное принятие санкций потребует одобрения Сената и президента). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи уровня 63.0 по паре доллар-рубль, давление санкционных рисков на курс рубля компенсируется ослаблением доллара США к корзине мировых валют на фоне снижения доходности казначейских облигаций.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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