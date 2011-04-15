Санкционные риски усилят распродажи акций и рубля

Сегодня ночью прошла информация, что палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о введении заперта на покупку российского госдолга. Новость сама по себе умеренно негативная, поскольку далеко не факт, что в дальнейшем закон будет подписан Дональдом Трампом. У него уже почти год лежит на подписи еще одни санкционный закон в отношении России.

Однако наш рынок слаб и, похоже, серьезно настроился на коррекцию – вчера на позитивном внешнем фоне Индекс Мосбиржи потерял 1,17%. Как мы и опасались, начался разворот и рублевый индикатор отыгрывает три «креста» на дневном графике. Поэтому усиление санкционных рисков станет очередным поводом для распродаж.

Сегодня с утра, кстати, внешний фон позитивный. После вчерашнего закрытия в «зеленой зоне» основных американских индексов, фьючерсы на них торгуются примерно в 0,3% плюсе. Попытки увести нефть существенно ниже отметки 67 долларов за баррель также не увенчались успехом.

Но, скорее всего, внешний фон будет проигнорирован и инвесторы будут отыгрывать санкционные тему. Не следует сбрасывать со счетов фактор пятницы – под вечер снижение может усилиться, особенно, если на рынок с продажами выйдут американские инвесторы.

В такой ситуации хуже рынка должны выглядеть банки, особенно ВТБ, который сильно рос в последние дни. Можно попробовать открыть по нему шорты, но переносить их на понедельник очень страшно.

Рубль вчера укрепился на полпроцента и в паре с долларом подошел к сопротивлению 62,7. На санкционных новостях шансов продолжить рост у российской валюты очень мало. Хотя рубль частично может поддержать рост спроса на ОФЗ – не исключено, что некоторые крупные инвесторы решат ими затариться, пока это возможно. Но все же более логичным выглядит движение над отметку 63.

Нефть вчера во второй половине дня частично сняла перекупленность и только ждет поводов для продолжения движения в сторону 70 долларов за баррель.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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