Рынок нефти запутался в сигналах

В четверг цены на нефть попытались продолжить подъем, передвинув максимумы конца мая в район 67,60 долларов за баррель. Однако закрепить успех фьючерсам так и не удалось – трейдеры предпочли планомерно зафиксировать прибыль на появлении противоречивых отраслевых сигналов.

Изначально рынок получил приличную подпитку со стороны слабого доллара, мягкой риторики Федрезерва, сообщениях об урагане в Мексиканском заливе и позитивном отчете Минэнерго о запасах. Но во второй половине дня давление на американскую валют ослабло на позитивных данных по инфляции в США, а Трамп напомнил рынкам, что торговое противостояние с Китаем продолжается. Лидер Белого дома посетовал, что Пекин не выполняет свои обещания покупать продукцию агропромышленного комплекса Америки.

Масла в огонь подлил неутешительный прогноз ОПЕК на 2020 год. Картель ожидает сохранения переизбытка мирового предложения, главным виновником которого будут США. Рост предложения вне ОПЕК ожидается на уровне 2.4 млн баррелей в день, что вдвое выше ожидаемых темпов роста спроса.

С технической точки зрения, закрытие Brent ниже отметки 67 долларов говорит о неготовности покупателей осваивать новые рубежи. Однако тот факт, что фьючерсы встречают спрос на спадах, говорит о некоторой стабилизации настроений. При этом перед наступлением выходных фиксация прибыли может продолжиться, если из Мексиканского залива не поступят тревожные новости о более масштабных перебоях в добыче.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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