Российский рынок: чувствительность к негативу возрастает

Пятница выдалась нервозной для российского рынка. В начале сессии

ведущие фондовые индексы ушли к двухнедельным минимумам на новостях о возобновлении санкционной риторики со стороны Белого дома. В частности, появились сообщения, что палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений в отношении российского госдолга за предполагаемое вмешательство в американские выборы.

Впрочем, реакция нашего рынка оказалась довольно скромной. Во-первых, американские законодатели уже не раз пугали Москву санкциями в отношении долговых обязательств, но ни одна из этих угроз до сих пор не реализовалась. Во-вторых, введение ограничений будет возможным только в случае подтверждения вмешательства России в выборы. В-третьих, прежде чем вступить в силу, инициатива должна быть одобрена обеими палатами Конгресса и затем подписана Трампом. В итоге к концу сессии отечественные индексы прилично сократили внутридневные потери. Так, индекс МосБиржи просел на 0,43% - до 2777,58, а РТС снизился на 0,79%,

финишировав на отметке 1387,87.

В целом на мировых рынках сохраняется умеренный интерес к риску, что смягчает давление на российские активы на приступах фиксации прибыли. Похоже, мировые инвесторы уже определились со своими ожиданиями относительно монетарной политики ФРС и уже не сомневаются в том, что в конце этого месяца ставка будет понижена на четверть процента. При этом сильные данные из США не вносят заметных коррективов в настроения игроков, которые проигнорировали неплохие показатели инфляции на потребительском и производственном уровнях. Такое поведение рынков говорит о том, что вплоть до заседания Федрезерва возможное давление на рисковые активы будет ограниченным, что теоретически послужит определенным фактором поддержки и для нашего рынка.

При этом упоминание о санкциях способно выступить локальным сдерживающим фактором, который повысит чувствительность российских активов к любому негативу, в том числе со стороны рынка нефти, где Brent продолжает привлекать продажи на росте. В пятницу укреплению нефтяных фьючерсов помешал отчет МЭА, который, как и прогноз ОПЕК, подтвердил опасения трейдеров, указав на перспективы переизбытка предложения в 2020 году, в основном из-за дальнейшего роста активности на сланцевых месторождениях в США.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.