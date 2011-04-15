Нефть забуксовала в диапазоне

В понедельник баррель Brent в очередной раз попытался прорваться через 100-дневную скользящую среднюю, которая выступила в роли локального сопротивления, отправившего котировки к дневным минимумам в районе отметки 66 долларов за баррель. Таким образом, уровень 67 долларов снова оказался не по зумам покупателям в сырьевом сегменте.

Участников рынка разочаровало улучшение погодных условий в Мексиканском заливе, где компании уже приступили к возобновлению добычи после непродолжительных перебоев в работе из-за шторма. На этом фоне участники рынка вычитали из цен премию за риск, заложенную на прошлой неделе. Также против роста котировок сыграли данные из Китая, где экономика выросла минимальными за последние 27 лет темпами, усилив беспокойство по поводу охлаждения спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя энергоносителей.

При этом более широкая картина рынка говорит в пользу как минимум ограниченных понижательных рисков. В роли бычьих факторов выступают ожидания смягчения политики мировых Центробанков во главе с ФРС, сокращение запасов и буровой активности в Штатах, а также ослабление доллара. Но в силу страхов по поводу ослабления мирового спроса эти факторы не могут оказать рынку полноценной поддержки, из-за чего Brent застряла в проторгованном диапазоне, выход из которого станет возможным, когда перевесят те или иные сигналы.

В краткосрочной перспективе рынок нефти будет ждать свежей статистики по запасам сырой нефти в США, а также обратит внимание на данные по американской инфляции, которые могут надавить на доллар и придать локальный позитивный импульс котировкам. Ближайшее сопротивление по-прежнему представлено в виде отметки 67 долларов за баррель. За ним следует 100-дневная скользящая средняя, которая теперь проходит в районе 67,50.









Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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