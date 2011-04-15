Российские активы продолжают расплачиваться за недавнее ралли

Во вторник на российском рынке продолжился откат от долгосрочных

максимумов. В середине сессии наблюдались некоторые попытки

возобновления роста, которым помешали «американские горки» на рынке нефти. Котировки обвалились на 3,5% на признаках деэскалации конфликта между США и Ираном. Причем отечественные активы остались под давлением, несмотря на неплохой внешний фон и укрепление других рынков развивающегося сегмента.

Такое поведение подтверждает, что наши площадки, которые до недавнего времени опережали своих коллег, продолжают снимать перекупленность и могут продолжить нисходящую коррекцию в ближайшее время. По итогам сессии индекс МосБиржи сократил внутридневные потери до символических 0,02%, остановившись на отметке 2755,88. РTС просел на 0,32% - до 1382,09.

Рубль не смог противостоять повсеместному ралли доллара, которое было вызвано неожиданно сильными данными по американским розничным продажам. Очередной позитивный отчет придал инвесторам уверенности в том, что снижение ставки ФРС будет неагрессивным и, возможно, даже разовым явлением, если индикаторы будут и далее приятно удивлять. На этом фоне доллар/рубль рванула к отметке 62,95 руб. и закрылась на дневном максимуме, а значит, в начале предстоящей сессии может перейти к тестированию уровня 63 руб., если интерес к USD не угаснет. Дополнительное давление на нашу валюту оказывает турбулентность на рынке нефти, где Brent обрушилась под отметку 64 доллара за баррель на фоне готовности Ирана и США к диалогу.

Американские площадки накануне негативно отреагировали на заявление Трампа о готовности ввести дополнительные пошлины в отношении Китая, а неоднозначная квартальная отчетность банков подлила масла в огонь. Учитывая просадку нефти и осторожность иностранных инвесторов, можно предположить, что сегодня российские индексы начнут день с продолжения нисходящей коррекции после вчерашнего падения к месячным минимумам.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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